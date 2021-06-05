Світоліна сенсаційно поступилась в 1/16 фіналу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна 5 червня зіграла матч 3 кола Ролан Гаррос-2021. Суперницею Світоліної була представниця Чехії Барбора Крейчикова.

Барбора Крейчикова – Еліна Світоліна 2:0 (6:3, 6:2)

Еліна Світоліна та Барбора Крейчикова вперше зустрілися на корті. Поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин.

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Перший сет для українки розпочався напрочуд невдало: вона одразу втратила свою подачу. Хоча пізніше їй вдалося зробити зворотний брейк та повести – 3:2, але повністю забрати ініціативу вона не змогла – Барбора Крейчикова виграла 10 геймів з наступних 12.

Ключовим моментом у першому сеті можна назвати восьмий гейм на подачі чеської тенісистки. Він тривав понад 18 хвилин і українка мала 4 брейк-пойнти, але реалізувати їх не вдалося. Барбора Крейчикова змогла дотиснути та у підсумку забрала сет – 6:3.

У другому сеті Еліна Світоліна взяла лише одну свою подачу з чотирьох та програла партію з рахунком 2:6. Підсумковий рахунок зафіксував перемогу чешки – 6:3, 6:2.

Еліна Світоліна втретє за останні 5 сезонів не змогла подолати третій раунд Відкритого чемпіонату Франції.

За підсумками Ролан Гаррос Еліна Світоліна або залишиться на шостому місці у світовому рейтингу, або опуститься на сьоме (якщо виграє турнір Серена Вільямс).