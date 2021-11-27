Багаторічний лідер збірної України з тенісу оголосив про завершення кар'єри

Багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський заявив, що після матчу Кубка Девіса, який відбудеться 27 листопада проти збірної Норвегії, завершить кар'єру в національній команді.

Стаховський напередодні виступу в рамках Кубка Девіса звернувся до своїх уболівальників у інстаграмі, де подякував їм за підтримку.

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Повний текст публікації Стаховського:

"Сьогодні потенційно мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюсь з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, я мав честь захищати синьо-жовтий стяг. Провів 77 матчів.

Для мене це було, є і завжди буде найвищою нагородою – стояти на корті, коли лунає гімн України! Емоції, які я отримував від перемог – феєричні! Поразки – били безсонними ночами й розпачем. Дуже радий, що в цей день поряд зі мною моя кохана, яка останні 10 років підтримувала мене, чекала вдома та виховувала наших трьох дітей. Дякую.

На жаль, мої батьки так і не змогли прилетіти через карантинні обмеження. Але я їм дякую більше за все, за те, що дали шанс займатись тенісом, за їхню любов та турботу, за те, що зробили з мене людину, яка здійснила і продовжує здійснювати свої мрії.

Дуже вдячний всім-всім-всім вболівальникам, які мене, нашу дружину підтримували та підтримують, адже без вас це все не мало б жодного сенсу. Дякую всім! З Україною в серці!"

Наразі Сергій Стаховський після виходу в півфінал челенджера в По в рейтингу АТР зробив ривок на 17 позицій і став 216-ю ракеткою світу.