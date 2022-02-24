Багаторазовий чемпіон Формули-1 Феттель відмовився виступати в Росії

Чотириразовий чемпіон світу та пілот Aston Martin Себастьян Феттель прокоментував події в Україні.

Бойкот гран-прі в Росії

Німецький гонщик не вважає, що гонки Формули-1 мають проводитися в Росії через те, що сталося. Він зазначив, що сам він не туди їхатиме.

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"Я прокинувся від ранкових новин у шоці. Я не знаю. Жахливо бачити, що відбувається. Якщо ви подивитеся на календар, у нас заплановані перегони в Росії. Особисто я вважаю, що не маю там брати участь. Мені шкода людей, безневинних людей, які втрачають своє життя, яких вбивають з дурних причин. Дуже дивне та шалене керівництво", – сказав він журналістам під час прес-конференції.

Пілот Red Bull і чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен додав: "Коли країна воює, неправильно проводити там перегони".

Гран-прі Росії заплановано на 23-25 вересня у Сочі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.