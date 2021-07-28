На нулі: бадмінтоніст Почтарьов розкритикував умови реабілітації в Україні

Український бадмінтоніст Артем Почтарьов залишився розлюченим після виступу на Олімпіаді- 2020. Спортсмен вказав причини поразок у Токіо.

"Хочу, щоб про це кричали вголос"

Артем Почтарьов без перемог покинув Олімпійські ігри. Бадмінтоніст програв обидва матчі групової стадії на у Токіо з розгромним рахунком та не пройшов далі у сітці змагань.

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Українець розкрив причини, які стали на його шляху до перемог. Почтарьов відверто розповів про реабілітацію у нашій країні, вірніше її відсутність.

Причину відкрито говорю: у нас реабілітація на мінусі. Тобто людина тренується, переносить неймовірні навантаження, а реабілітації – нуль. Хочу, щоб про це кричали вголос. Реабілітація? Навіть не знаю, як сказати: у нас виходить поїхати закордон, якось поспарингувати, але ж реабілітуватися ми там не будемо,

– заявив бадмінтоніст.

Для українського спортсмена Олімпійські ігри у Токіо швидше за все стали останніми у кар'єрі. Артем зазначив, що не хоче більше так ганьбитись на змаганнях, які дивитись увесь світ.

Поскаржився бадмінтоніст і на зарплати у їх виді спорту. Спортсмен не може самостійно оплатити собі відновлення та реабілітацію: "Ми не заробляємо, багато спортсменів взагалі не можуть жити на цю зарплатню, не кажучи вже про операцію, яку ми зробили. Добре, що є якісь люди, що підтримують, спонсори, що підтримують та допомагають. Але системи немає: людина тренується, але що робити далі, коли травмується – нічого не можна зробити".

Матчі Почтарьова на Олімпіаді-2020