На нулі: бадмінтоніст Почтарьов розкритикував умови реабілітації в Україні
Джерело:UA: ПЕРШИЙ
Український бадмінтоніст Артем Почтарьов залишився розлюченим після виступу на Олімпіаді- 2020. Спортсмен вказав причини поразок у Токіо.
"Хочу, щоб про це кричали вголос"
Артем Почтарьов без перемог покинув Олімпійські ігри. Бадмінтоніст програв обидва матчі групової стадії на у Токіо з розгромним рахунком та не пройшов далі у сітці змагань.
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Українець розкрив причини, які стали на його шляху до перемог. Почтарьов відверто розповів про реабілітацію у нашій країні, вірніше її відсутність.
Причину відкрито говорю: у нас реабілітація на мінусі. Тобто людина тренується, переносить неймовірні навантаження, а реабілітації – нуль. Хочу, щоб про це кричали вголос. Реабілітація? Навіть не знаю, як сказати: у нас виходить поїхати закордон, якось поспарингувати, але ж реабілітуватися ми там не будемо,
– заявив бадмінтоніст.
Поскаржився бадмінтоніст і на зарплати у їх виді спорту. Спортсмен не може самостійно оплатити собі відновлення та реабілітацію: "Ми не заробляємо, багато спортсменів взагалі не можуть жити на цю зарплатню, не кажучи вже про операцію, яку ми зробили. Добре, що є якісь люди, що підтримують, спонсори, що підтримують та допомагають. Але системи немає: людина тренується, але що робити далі, коли травмується – нічого не можна зробити".
Матчі Почтарьова на Олімпіаді-2020
- Вже у перші зустрічі українець зіграв проти малазійця Лі Зі Цзя. Артему довелось протистояти бадмінтоністу із країни, у якій бадмінтон є одним із головних видів спорту. Відмінність у рівні обох спортсменів було видно з перших секунд. У підсумку – 21:5, 21:11 поразка українця.
- У другому поєдинку Почтарьов зустрівся з представником Франції Брісом Леверде. Однак і тут наш спортсмен був у ролі аутсайдера – 21:10, 21:8.