Гол у стилі карате не врятував Дніпро-1 від поразки у матчі проти АЗ в Лізі конференцій: відео

Дніпро-1 не зумів обіграти на виїзді АЗ Алкмаар у матчі Ліги конференцій. Через поразку команда фінішувала на другому місці в групі.

АЗ – Дніпро-1 2:1

Голи: Одгорд, 8, Павлідіс, 87 – Довбик, 40

Дніпро-1 в цьому матчі потрібно було вигравати. Все заради того, щоб фінішувати на першому місці в групі. Адже воно дає вихід в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Натомість з другого місця команда виходить в 1/16 фіналу.

Варте уваги Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів 2022/2023

Ще одна причина – взяти реванш за поразку в першому колі.

Однак українська команда розпочала матч вкрай невдало. І вже на восьмій хвилині пропустила гол. Після навісу від Карлссона у штрафний майданчик, Одгорд зумів головою відправити м'яч під штангу воріт Макса Валефа. Тут варто відзначити помилку Сарапія, який залишив нападника без опіки.

Дніпряни могли відповісти своїм голом доволі швидко. Вже за декілька хвилин небезпечно пробивав Піхальонок, але голкіпер зреагував на удар. За хвилину момент був і в Довбика, але йому теж не вдалося забити.

В середині першого тайму команди обмінялися небезпечними випадами. Спочатку дальній удар завдав Бабенко. Голкіпер навіть не зреагував, але м'яч розминувся зі стійкою воріт.

Відповідь господарів була значно гострішою. Одгорд отримав м'яч у штрафному та небезпечно пробивав. Лише незначний рикошет допоміг уникнути голу – м'яч опустився на сітку воріт вже за лінією поля. А після подачі з кутового вже Макс Валеф продемонстрував свою голкіперку майстерність після удару Бейкама.

Дніпро-1 зрівняв рахунок у матчі незадовго до перерви. Після прострілу Амаша з лівого флангу Довбик випередив опонента та у стрибку ногою відправив м'яч у ворота нідерландського клубу.

На початку другого тайму Дніпро-1 мало знову не пропустив. І знову невдало зіграв Сарапій. Цього разу він віддав слабкий пас на голкіпера у штрафному майданчику. Його намагався перехопити гравець АЗ. Макс Валеф мало не у підкаті вибив м'яч в нього з-під ніг, але точно на Павлідіса. Нападник пробивав вже по порожніх воротах, але пробив мимо.

Протягом другого тайму Макс Валеф частіше вступав в гру, аніж його опонент у протилежних воріт. Гравці АЗ змарнували декілька нагод забити. Могли забивати Карлссон та Керкез.

А наприкінці матчу той же Павлідіс з другої спроби таки забив. І знову навіс з флангу, і знову удар головою.

Дніпро-1 міг врятувати нічию в цьому матчі зусиллям гравця АЗ. Базур, який на 89-й хвилині вийшов на заміну, в компенсований арбітром часу власному штрафному намагався головою вибити м'яч. Натомість спрямував його у кут власних воріт. І лише голкіпер у стрибку зумів дотягнутися до м'яча та відбити його.

Дніпро-1 поступився та фінішував на другому місці в групі. Відтак команда далі зіграє в 1/16 фіналу Ліги конференцій. Жеребкування відбудеться 7 листопада, а матчі – вже в лютому 2023 року.