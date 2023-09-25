Розлючені фани Аякса зірвали дербі у Нідерландах, погромивши рідний стадіон: шокуюче відео

У 6-му турі нідерландської Ередивізії відбулось місцеве дербі – Аякс приймав Феєнорд. Поєдинок був зупинений через розлючених уболівальників "гномів".

Вже у першому таймі гості зробили усе, аби забезпечити собі перемогу у виїзному матчі проти Аякса – 0:3 на користь Феєнорда. Футболісти пішли на перерву, а головному тренеру господарів потрібно було знайти правильні слова, аби хоча б щось змінити у поєдинку. Адже так ганебно програвати перед власними уболівальниками футболісти Аякса не мали права, повідомляє 24 Канал.

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Терпець ультраса увірвався

Тренерський штаб господарів відреагував на рахунок першого тайму заміною. Однак новий футболіст провів у матчі лише 10 хвилин. На 55-й хвилині терпець фанів Аякса увірвався. Підсумок – феєри на футбольному полі та зупинений поєдинок. На цьому уболівальники господарів не зупинились.

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Вони почали громити інфраструктуру стадіону, розпочавши із вхідних дверей. Спокійні уболівальники намагались втекти у безпечне місце далі від "Амстердам-Арени", адже хулігани із ультраса Аякса нищив усе на своєму шляху.

На місце пригоди викликали кінну поліцію, яка не дозволила розлюченим уболівальникам ще більше понищити футбольну інфраструктуру їх клубу.

Відео заворушень на стадіоні Аякса

Обурення фанів можна зрозуміти. Їх клуб залишився без Ліги чемпіонів, втратив своїх лідерів та ще й провально розпочав новий сезон-2023/2024. У чотирьох турах Аякс набрав лише 5 балів та йде на 14-му із 18-ти клубів Ередивізії.

А тут ще й у першому таймі гості познущались із їх улюбленої команди та робили на полі суперника усе, що тільки хотіли.

Після чого у нідерландському гранді розпочались перші зміни. Аякс припинив співпрацю з директором Свеном Мислінтатом. Йому подякували за роботу, хоча спеціаліст не мав великої підтримки усередині клубу.

30 вересня Аякс спробує потішити своїх розчарованих уболівальників у грі проти Валвейка.