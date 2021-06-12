Автогол вперше став дебютним голом на Євро: як Демірал забив у власні ворота – відео

Вболівальникам довелося чекати 53 хвилини в матчі-відкритті Євро-2020 Туреччина – Італія, щоб побачити перший гол на чемпіонаті Європи. Італійцями вдалося відзначитися з допомогою Туреччини.

Демірал увійшов в історію чемпіонатів Європи

Результативна атака Італії прийшла на ворота Туреччини досить несподівано. Діамант Інтера Ніколо Барелла отримав м'яч у глибині поля та відразу віддав на хід Доменіко Берарді у штрафний.

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Прудкий хавбек Сассуоло посадив на п'яту точку Мераша та виконав простріл уздовж воріт Чакіра. Адресатом передачі мав стати лідер Лаціо Чіро Іммобіле.

Але, на жаль, для Іммобіле, який свій гол у матчі заб'є згодом, м'яч у ворота зрізав захисник турків Меріх Демірал. М'яч залетів у ворота Туреччини від тулуба захисника Ювентуса.

Демірал точно вписав себе в історію чемпіонатів Європи, адже першим забитим м'ячем на Євро вперше став автогол.

Дивіться відео автоголу Демірала