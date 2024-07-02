Туреччина забиває Австрії на першій хвилині: відео голу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024

Матч між збірними Австрії та Туреччини закривав програму ігрового дня. Суперники проводили зустріч в рамках 1/8 фіналу Євро-2024.

Путівку до чвертьфіналу Австрія та Туреччина розіграли у Лейпцигу. "Місячні зірки" агресивно розпочали зустріч, пише 24 Канал.

До теми Битва за чвертьфінал: онлайн-трансляція матчу Австрія – Туреччина на Євро-2024

Вже на першій хвилині матчу м'яч опинився у сітці воріт. Меріх Демірал вдало зіграв на добиванні та пробив під поперечину.

Відео голу Демірала