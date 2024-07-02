Туреччина забиває Австрії на першій хвилині: відео голу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024
2 липня 2024, 22:13Читать новость на русском
Матч між збірними Австрії та Туреччини закривав програму ігрового дня. Суперники проводили зустріч в рамках 1/8 фіналу Євро-2024.
Путівку до чвертьфіналу Австрія та Туреччина розіграли у Лейпцигу. "Місячні зірки" агресивно розпочали зустріч, пише 24 Канал.
До теми Битва за чвертьфінал: онлайн-трансляція матчу Австрія – Туреччина на Євро-2024
Вже на першій хвилині матчу м'яч опинився у сітці воріт. Меріх Демірал вдало зіграв на добиванні та пробив під поперечину.
Відео голу Демірала