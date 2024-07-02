Допоміг швидкий гол: Туреччина обіграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024

У вівторок, 2 липня, у поєдинку між Австрією та Туреччиною визначився останній чвертьфіналіст Євро-2024. Збірні провели матч на стадіоні "Ред Булл Арена" у Лейпцигу.

Австрія – Туреччина 1:2

Гол: Грегорич, 66 – Демірал, 1, 59

Збірна Австрії з першого місця "групи смерті" вийшла до 1/8 фіналу Євро-2024. У протистоянні проти Туреччини підопічні Ральфа Рангніка були фаворитами, пише 24 Канал.

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Найшвидший гол Євро

Початок зустрічі став холодним душем для австрійців. Меріх Демірал першим встиг на добиванні та відправив м'яч під поперечину. Годинник показував лише 58 секунду від початку матчу. Цей гол став найшвидшим в історії плейоф.

Відео голу Демірала

До перерви глядачі більше не побачили голів. М'ячем більше володіли австрійці, але до реальних загроз справа рідко доходила.

Запам'ятався момент на другій компенсованій хвилині, коли Крістоф Баумгартнер здалеку пробив в один дотик. Однак його удару бракувало влучності.

Перестрілка з кутових

Друга половини зустрічі розпочалася з атак збірної Австрії. На 52-й хвилині Арнаутович розстрілював ворота турків. Голкіпер "Місячних зірок" неймовірним сейвом врятував команду.

Збірна Туреччини не збиралася поступатись. На 59-й хвилині Демірал відгукнувся на подачу з кутового та головою вколотив м'яч у сітку воріт.

Відео другого гола Демірала

Гра пішла на зустрічних курсах. Через кілька хвилин нападник австрійців Грегорич відновив інтригу. Форвард вдало скористався подачею з кутового та скоротив відставання в рахунку.

Відео голу Грегорича

Фінальна навала австрійців ні до чого не призвела. У підсумку збірна Туреччини зуміла зберегти переможний рахунок. Австрія не пробилася до наступної стадії плейоф.

Огляд матчу Австрія – Туреччина

Туреччина стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. 6 липня підопічні Вінченцо Монтелли зустрінуться з Нідерландами, які обіграли Румунію (3:0).