Австрія вирвала перемогу в Північної Македонії у матчі з ефектним та курйозним голами

У групі C на Євро-2020 в неділю, 13 червня, відбувся матч між збірними Австрії та Північної Македонії. Перемогу у підсумку святкувала збірна Австрії.

Австрія – Північна Македонія 3:1

Голи: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандев, 28

Обидві команди – суперники України в групі C. І від результату цього матчу буде чимало залежати позиція нашої команди в групі.

Сам матч команди провели доволі обережно. На початку зустрічі гравці "придивлялися" один до одного.

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Першим відкрити рахунок вдалося австрійцям. Крайній захисник Лайнер відкликнувся на закидання від партнера на кут воротарського майданчика. І в ефектному стрибку переправив м'яч у ворота повз голкіпера.

Північна Македонія на це відповіла дещо курйозним голом. Доклалися до цього австрійські захисники. Намагаючись вибити, м'яч влучив в одного з них. Голкіпер Бахманн вийшов на перехоплення. Він першим був на м'ячі, але не зафіксував його в руках. Той відлетів до Пандєва, і форвард забивав вже у порожні ворота.

Далі на полі точилася запекла боротьба. Але без особливих грубощів. Хоча Аліоскі в одному з моментів доволі грубо зіграв проти суперника, мало не завдавши травми.

Вирвати перемогу збірній Австрії вдалося наприкінці зустрічі. Спочатку Грегорич замкнув в дотик простріл від Алаби з флангу. А вже на останній хвилині основного часу Арнаутович ефектно обіграв суперників, а у штрафному майданчику – і голкіпера – і встановив остаточний рахунок матчу.

Австрія на Євро-2020 стартує з перемоги. Північна Македонія програє. Але забиває перший гол на чемпіонатах Європи.