Австралійський тенісист Кірьос випив з фанами пиво після перемоги на Australian Open: відео

Австралійський тенісист Нік Кірьос вдало стартував на Australian Open 2022. У першому колі тенісист здобув перемогу та яскраво відсвяткував її в колі фанатів.

Кірьос повеселив фанатів

В 1/64 фіналу Кірьос здолав представника Великої Британії Ліама Броуді. Нік переміг з рахунком 3:0 (6:4, 6:4, 6:3).

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Найцікавіше розпочалося після поєдинку. Нік пішов привітатися до рідних фанатів, які прийшли підтримати його. Кірьос роздавав автографи, аж раптом йому запропонували пиво.

Спершу тенісист замислився, чи варто йому пити хмільний напій, після чого таки зробив один ковток.

Дивіться відео як Кірьос пив пиво з фанатами



Попри те, що Australian Open домашній для Кірьоса турнір, австралієць ніколи не доходив до фіналу на кортах Мельбурна. Найкращий його результат – 1/4 фіналу у 2015 році.

У 2022 році Ніку також буде важко пробитися у вирішальний матч, адже вже в наступному колі він зустрінеться з другою ракеткою світу Даніїлом Медвєдєвим з Росії.