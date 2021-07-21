Австралійський Брісбен обрано столицею літньої Олімпіади 2032 року

Австралія втретє у своїй історії прийме літні Олімпійські ігри. Цього разу честь бути господарем змагань випало Брісбену.

Рішення про те, що Брісбен прийме Олімпіаду-2032 прийняли на засідання Міжнародного олімпійського комітету у середу, 21 липня. Під час голосування 72 голоси було за, і лише 5 – проти. Ще троє утрималися.

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Однак про те, що Брісбен прийме Олімпіаду-2032 було відомо заздалегідь, адже інших конкурентів у австралійського міста під час голосування не було. Решта кандидатів відпала ще на попередніх етапах. А за місяць до цього виконавчий комітет МОК підтримав кандидатуру саме Брісбена.

Для Австралії це буде третій випадок в історії, коли країна прийматиме Олімпіаду. Вперше це було у 1956 році, коли змагання відбулися в Мельбурні. У 2000 році Олімпійські ігри відбулися в Сіднеї. Результати голосування в Брісбені зустріли величезним феєрверком.

23 липня 2021 року стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Вони мали відбутися у 2020 році, але через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на рік.

У 2024 році столицею Олімпіади буде Париж. У 2028 році – Лос-Анджелес. Варто відзначити, що за ці два міста як господарів Олімпіади проголосували разом. Американське місто погодилося зняти свою кандидатуру на користь Парижа за умови, що у 2028 році змагання проведуть саме в США.

Варто відзначити, що МОК вже обрав місто проведення літньої Олімпіади в 2032 році, але поки невідомо, де відбудуться зимові Олімпійські ігри у 2030 році. У 2022 році змагання проведуть в Пекіні, а в 2026 році – в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо