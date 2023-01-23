Старість підкралася непомітно: Камбосос зробив прогноз на мегафайт Ломаченка з Хейні

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос не полишає мрій знов повернутися на боксерський Олімп. Поєдинок між Василем Ломаченко та Девіном Хейні, на його думку, допоможе йому повернути колишній статус.

Австралієць Джордж Камбосос двічі програв Девіну Хейні і вибув з боротьби за всі пояси легкого дивізіону. Тож він з нетерпінням очікує поєдинку Ломаченка з Хейні, адже тоді у ексчемпіона з'явиться шанс повернутися в гру.

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Камбосос: Хейні захистить свої титули

На думку Камбососа, українець не матиме шансів проти абсолютного чемпіона, адже суттєво поступається габаритами. Не менше значення має відіграти вік Ломаченка, якому 17 лютого виповниться 35 років.

Хейні захистить свої титули в бою проти Ломаченка. Василь дуже мені подобається як людина і боєць. Я просто думаю, що до нього підкралася старість, а Хейні дуже гарний. Стилістично це поганий поєдинок для Ломаченка. Для мене бій з Девіном теж був поганим, але як бійці ми йдемо на такий ризик. Припускаю, що Хейні добре виглядатиме в цьому поєдинку, зробить заяву і звільнить титули,

– заявив Камбосос.

Розважливий австралієць сподівається, що у разі перемоги над Ломаченком, Хейні підніметься дивізіоном вище і чемпіонські пояси знов стануть вакантними.

На той момент ми визначимося зі своїм наступним поєдинком, і титули стануть вакантними. Імениті бійці легкої ваги полюватимуть за поясами, і я знову стану однією з великих риб,

– сказав колишній абсолютний чемпіон.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Джордж Камбосос сенсаційно переміг Теофімо Лопеса і став абсолютним чемпіоном світу. Проте перший же захист поясів виявився провальним для австралійця. Девін Хейні одностайним рішенням суддів переміг Камбососа і став новим королем легкого дивізіону. Реванш теж виявився невдалим для колишнього чемпіона – Хейні довів свою перевагу і відстояв звання абсолюту.