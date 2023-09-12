"Хотіти не шкідливо": Петраков принизив гравця Чорноморця, який хоче грати за збірну Вірменію

Український тренер зневажливо висловився про Артура Авагімяна. Спеціаліст вважає, що етнічний вірменин не має права розраховувати на виклик у збірну.

Збірна Вірменії поступилась Хорватії у матчі кваліфікації Євро-2024. Команда під керівництвом Олександра Петракова вже вдруге програла та поставила під загрозу свій вихід на чемпіонат Європи.

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Черговий стендап Петракова

Після гри український тренер в черговий раз дав дивну пресконференцію. Петракова запитали про можливий виклик до збірної Вірменії Артура Авагімяна, який виступає за Чорноморець. Олександр Васильович досить зневажливо висловився про гравця.

Я не вважаю, що він зараз сильніший за виконавців, які є у мене. Тут велика конкуренція саме в атакувальній ланці. У Вірменії немає воротарів, немає захисників, немає опорних півзахисників. Де нападники? Усі вінгери та під нападниками. Ось у чому загвіздка. Я не можу брати 10 людей. Ці хлопці, які вже у складі, мені подобаються: Мкртчян, Сперцян, Селараян. Лукас зі США, люди їдуть. Це теж потрібно розуміти. Бріаско 25 годин летить, це потрібно поважати. А я буду викликати з Чорноморця, бо він захотів? Хотіти не шкідливо. Для початку ця людина знаєте, що має зробити? Він має приїхати у Вірменію, подати документи та отримати паспорт. Стати громадянином Вірменії, але він цього не робить. Хай прийде і скаже: "Я – громадянин Вірменії". Він українець, у нього паспорт український. Ось і все. Це моя особиста думка,

– заявив Петраков.

Хто такий Артур Авагімян

26-річний Авагімян має вірменське коріння, але народився у Маріуполі та є українцем. На молодіжному рівні Артур пограв за Іллічівець та Шахтар.

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Окрім Маріуполя, на дорослому рівні вінгер виступав за київський Арсенал, єреванський Алашкерт, Олександрію та одеський Чорноморець. Крім того, на рахунку Авагімяна 22 матчі за різні юнацькі збірні України від U-16 до U-19.