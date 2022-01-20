Australian Open: Костюк та Ястремська "на зубах" вийшли до другого кола парного розряду
20 січня 2022 , 07:14
Джерело:24 канал
Український дует Марта Костюк – Даяна Ястремська пробився у друге коло турніру серії Гренд Слем – Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні.
Даяна Ястремська/Марта Костюк – Корі Гауфф/Кеті Макнеллі 5:7, 6:4, 7:5
До слова Костюк стане наступною зіркою туру, – суперниця українки на Australian Open
У важкому поєдинку першого кола змагань українки важко обіграли дует зі США – Корі Гауфф/Кеті Макнеллі – 5:7, 6:4, 7:5.
Поєдинок тривав аж 2 години та 23 хвилини.
Статистика матчу:
У поєдинку другого кола парного розряду дует Костюк/Ястремська зустрінеться з італійсько-британською парою Жасмін Паоліні/Хезер Вотсон. Матч відбудеться у п'ятницю, 21 січня.
- Марта Костюк та Даяна Ястремська вперше зіграють у другому раунді Australian Open у парному розряді.
- Особистий рекорд Костюк у парній сітці на турнірах Гренд Слем – чвертьфінал на Ролан Гаррос-2020, Даяна Ястремська раніше грала у третьому колі на US Open-2021.