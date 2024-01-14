Снігур прощається із Australian Open, Цуренко стартувала із вольової перемоги: ефектне відео

Відбулись перші матчі основної сітки Australiam Open-2024. Одразу дві українські тенісистки провели свої поєдинки, а результат можна вважати лише на половину позитивним.

Першою на австралійський корт серед українок вийшла Дар'я Снігур, яка зустрічалась із американкою Алішою Паркс. У рейтингу WTA саме представниця США мала перевагу, посідаючи 82-гу позицію, коли українська тенісистка йде 136-ю, повідомляє 24 Канал.

До теми Анонс Australian Open-2024: хто фаворит, які шанси у українок та де дивитися матчі

Аліша Паркс – Дар'я Снігур 2:1 (2:6, 6:2, 6:4)

Однак перший сет залишився за тенісисткою із України. Снігур дуже впевнено розпочала поєдинок та протягом усієї партії не дозволяла суперниці наблизитись більше, аніж на 3 гейми. У підсумку – 2:6 на користь Дар'ї.

У другому сеті американка вже нав'язала свій теніс та у безкомпромісній боротьбі повторила результат суперниці, але вже на свою користь. Ключовим став п'ятий гейм та два виграні розіграші на подачі Снігур – 6:2. Рахунок по партіях став рівним 1:1.

Все розпочалось із гейму для Паркс. У вирішальній партії шанси на перемогу були в обох тенісисток. Адже після чотирьох геймів Снігур перемагала з рахунком 1:3. Але далі були програні дві свої подачі, а представниця США віддала лише один гейм Дар'ї – 6:4.

Дар'я Снігур прикро вилетіла із першого кола основи Australian Open-2024. Тепер в України мінус одна представниця.

Леся Цуренко – Лучія Бронцетті 2:1 (3:6, 7:5, 6:3)

Другою на корт вийшла досвідчена Леся Цуренко. Її поєдинок проти італійки тривав довгі 2 години 40 хвилин. Матч розпочався не за планом українки. Бронцетті взяла стартові три гейми та вже не відпустила перемогу у першій партії – 3:6. Як не старалась Леся, але взяти більше трьох геймів їй не вдалось.

У другому сеті прихильники тенісу отримали насолоду від справжньої боротьби на корті. Тенісистки по черзі брали гейми, а ключовим став 11-й гейм, коли Цуренко із брейком повела у рахунку 6:5. У наступному геймі українка захистила свою подачу та не дала Лучії піти з корту переможницею – 7:5.

Красивий розіграш Цуренко – Бронцетті: дивіться відео

Вирішальна третя партія розпочалась просто ідеально для Цуренко – три виграні гейми. Видно було, що тенісистки дещо втомились, адже постійно віддавали гейми на своїх подачах. На одну більше таку помилку зробила італійка. Леся ж проявила характер та після відмінного старту вже не віддала звитягу суперниці – 6:3.

У наступному раунді AO-2024 Цуренко зіграє проти переможниці пари Ребеки Масарової (Іспанія) – Алєксандри Сасновіч (нейтральна).