Реал пропустив курйозний гол від Атлетіко, але переміг в дербі Мадрида: відео

Реал в цьому сезоні виграв усі свої матчі. Чергову перемогу команда здобула в чемпіонаті Іспанії, в мадридському дербі перегравши Атлетіко на їх полі.

Рал цей матч проводив без Бензема, який і далі травмований. Щодо Атлетіко, то вперше в цьому сезоні Грізманн вийшов з перших хвилин. До цього футболіст лише виходив на заміну після 60-ї хвилини – все через небажання керівництва "матрацників" платити за нього Барселоні.

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Витримавши стартовий натиск господарів поля, Реал забив на 18-й хвилині. Чуамені зробив закидання у штрафний майданчик, і Родріго в дотик відправив м'яч у шпарину між штангою та голкіпером. Феліпе, який у стрибку намагався ногою дістатися до м'яча, пролетів повз нього.

Спроби гравців Атлетіко забити розбивалися об захист суперника – доволі впевнено у воротах діяв Куртуа. Натомість одна з помилок у захисті призвело до другого голу у ворота Атлетіко. Вінісіус отримав пас на хід від Модріча, а в штрафному вирішив пробити з гострого кута. Однак м'яч влучив у штангу. Та на щастя для "вершкових", він відлетів до Вальверде, який опинився без опіки, і який в дотик відправив м'яч у ворота.

Заміна, гол, вилучення

У другому таймі за Атлетіко на поле вийшов Ермосо. Це сталося на 72-й хвилині. І саме він скоротив відставання у рахунку на 83-й хвилині. Після подачі з кутового Куртуа помилився на виході, не діставши кулаком до м'яча. І той влучив у Ермосо, від плеча якого і залетів у ворота.

Після цього захисник на 89-й хвилині отримав жовту картку. Карвахаль в атаці грубо зіграв проти суперника. І за партнера по команді вирішив вступитися Ермосо. За що і отримав жовту картку. На полі тоді навіть виникла невелика штовханина.

А за дві хвилини вже під час подачі з кутового Ермосо поштовхався з Себальйосом в боротьбі за позицію. Гравець Реала після цього впав на газон, тримаючись за обличчя. За це Ермосо отримав ще одну жовту картку, відтак – червону. Хоча повтор показав, що грубої гри зі сторони захисника Атлетіко не було. Однак для арбітра цей епізод не можна було переглянути на відеоповторі.

Атлетіко – Реал 1:2

Голи: Ермосо, 83 – Родріго, 18, Вальверде, 36

Вилучення: Ермосо, 90+1

Відтак Атлетіко програв на власному полі. І опустився на сьоме місце в турнірній таблиці.

Щодо Реала, то це був дев'ятий матч поспіль, який "галактікос" виграли в цьому сезоні. Команда до цього здобула Суперкубок УЄФА, виграла обидва матчі в групі Ліги чемпіонів. А також п'ять разів в чемпіонаті Іспанії. Гра проти Атлетіко стала шостою поспіль перемогою в Ла Лізі.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Реал