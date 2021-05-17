Атлетіко вистраждав перемогу над Осасуною та наблизився до перемоги в Ла Лізі: відео

Мадридський Атлетіко наблизився до чемпіонства в Ла Лізі. У 37 турі іспанського чемпіонату Атлетіко вистраждав перемогу в матчі проти Осасуни.

Атлетіко – Осасуна 2:1

Голи: Лоді, 82, Суарес, 88 – Будімір, 75

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Уже на 9 хвилині гри господарі могли виходити вперед, але Суарес не переграв голкіпера Осасуни в межах штрафного. Через 10 хвилин уругваєць вдруге загрожував воротам гостей.

Суарес замикав простріл з правого флангу, та поцілив у стійку. На 28 хвилині на ударну позицію у штрафному вийшов Корреа, проте його удар парирував голкіпер.

Перед завершенням першого тайму Сауль вистрілив красивим ударом, але зовсім трішки не влучив у площину воріт.

Гості змогли реалізувати чи не перший свій шанс у матчі. Гарсія виконав навіс з лівого флангу й Будумір пробив головою. Облак наче зміг відбити м'яч, але той вже перетнув лінію воріт.

Атлетіко відразу побіг виривати перемогу. На 82 хвилині Фелікс закинув у штрафний на Лоді, який прошив голкіпера – 1:1. А через 6 хвилин Суарес замкнув передачу Карраско у межах штрафного та приніс Атлетіко перемогу.

Атлетіко – Осасуна відеоогляд