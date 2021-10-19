Атлетіко – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Ліверпуль та Атлетіко 19 жовтня зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн, а також по телебаченню.

В цьому сезоні в Україні змінився правовласник для трансляції матчів єврокубків. Наступні три сезони матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій транслюватиме Megogo.

До слова Чи зможе Ліверпуль вперше у Лізі чемпіонів перемогти Атлетіко: прогноз

Атлетіко – Ліверпуль: де дивитися

Саме там можна буде переглянути зустріч Атлетіко – Ліверпуль. Початок матчу – о 22:00.

Через це платформа навіть змінила систему передплат (колись їх було лише дві). Тепер же трансляція футбольних матчів доступна для підписників за передплатою "Максимальна", яка обійдеться у 299 гривень на місяць.

Також матчі Ліги чемпіонів транслюватиме і кабельний провайдер "Воля". Однак для цього доведеться підключати додатковий пакет "Pro Sport", який обійдеться в 199 гривень на 30 днів.