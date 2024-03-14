Облак – жахливий сон для гравців Інтера: Атлетіко вигриз путівку в 1/4 Ліги чемпіонів – відео

У середу, 13 березня, відбулись два останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024. В одному із них Інтер гостював на полі мадридського Атлетіко.

Атлетіко – Інтер 2:1 (2:2 після двох матчів, по пен. 3:2)

Голи: Грізманн, 35, Депай, 87 – Дімарко, 33

Перша гра між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою Інтера вдома 1:0. Єдиний та переможний гол у складі "нерадзуррі" забив нападник Марко Арнаутовіч, повідомляє 24 Канал.

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Першого гола у поєдинку довелось чекати 33 хвилини, коли Інтеру вдалась чудово атака. Барелла із флангу віддав у центр штрафного під удар Дімарко, котрий відкрив рахунок у поєдинку – 0:1 на користь італійського клубу.

Відео голу Дімарко

Однак радість гостей була недовгою. Вже через дві хвилини рахунок на стадіоні "Цивітас Метрополітано" став рівним 1:1. Все розпочалось із передачі з флангу, яку змогли нейтралізувати захист Інтера. Але м'яч відскочив до Коке, футболісти Інтера намагались заблокувати удар, але м'яч після двох рикошетів відлетів прямо до Грізманна, який вже розстрілював володіння Зоммера.

Були побоювання щодо офсайда у Морати. Однак головний арбітр матчу заявив, що гол був забитий за усіма футбольними правилами. Атлетіко повернувся у гру.

Після цих двох голів команди почали грати ще більш жваво, особливо це стосувалось "матрацників". Грізманн міг оформлювати дубль, якби Павар не заблокував його постріл із меж штрафного майданчика, перевівши м'яч на кутовий.

До свистка на перерву команди більше не забивали.

Рятівний гол Депая

У другому таймі команди продовжували показувати атакувальний футбол майже без центра поля.

Чалханоглу та Де Пауль обмінялись ударами, які не увінчались голами.

У середині другої частини зустрічі Мората замикав простріл із флангу – м'яч пролетів повз праву стійку.

Черговий свій небезпечний момент змарнував Грізманн. Зоммер потягнув перший удар Антуана, після чого накрив м'яч собою, не давши французу зіграти на добиванні.

Гості відповіли супермоментом Тюрама, який опинився перед воротами суперника, але із дуже вигідної позиції пробив вище воріт. Інтер втратив можливість знову вийти уперед.

Підопічні Сімеоне намагались перевести матч-відповідь у додаткові тайми. Наддосвідчений Коке на останніх хвилинах влучив у стійку.

Натомість інший момент господарів став гольовим. Депай після передачі Коке вперше у матчі вивів Атлетіко уперед 2:1 та перевів гру в екстратайми.

Відео голу Депая

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Перший гострий момент у додатковому таймі був у виконанні господарів. Зоммер видав блискавичний сейв після удару Депая. На що гості з Італії відповіли не менш небезпечно. Мартінес дотягнувся головою до передачі з флангу, але влучити у рамку воріт Атлетіко не зміг.

На полі з'являлось все більше фолів та боротьби. Жоден із клубів не хотів відпускати зі своїх рук путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У першому додатковому таймі забитих голів не було. Друга 15-хвилинка теж не принесла жодній із команд виходу у наступну стадію змагань. Боротьба дійшла до серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти Атлетіко – 3:2.

Команда Сімеоне вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Футболісти Інтера будуть спостерігати за поєдинками наступної стадії по телевізору. Вже 15 березня Інтер дізнається свого наступного суперника в ЛЧ.