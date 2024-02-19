Активність українця переросла у гол: Циганков відзначився за Жирону – відео

Жирона 19 лютого гостює на полі Атлетік Більбао в останньому матчі 25-го туру Ла Ліги-2023/2024. Перша частина гри минула під контролем господарів, але все змінилось на старті другої частини гри.

Вже на старті поєдинку Атлетік повів у рахунку після грубої помилки від Жирони на власній частині поля. Беренгер відкрив рахунок у поєдинку 1:0, пише 24 Канал.

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П'ятий гол Циганкова у цьому сезоні

Цілий перший тайм господарі контролювали хід поєдинку. Жирона запам'яталась лише двома ударами від Віктора Циганкова, один із яких парирував голкіпер баскського клубу. Ще в одній небезпечній атаці участь взяв інший український легіонер Жирони Артем Довбик.

На старті другого тайму третій удар від Циганкова став результативним. Віктор в один дотик замкнув передачу від партнера по команді та впритул пробив по воротах господарів. Рахунок став рівним 1:1.

Відео голу Циганкова у ворота Атлетік Більбао

Для правого вінгера збірної України цей гол став 5-м у поточному сезоні-2023/2024. Також в активі колишнього динамівця 3 асисти.

Станом на 60-ту хвилину рахунок у матчі вже став 3:1 на користь Атлетіка, який скористався черговими помилками Жирони в обороні.