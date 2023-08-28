Дехто за сезон стільки не забиває: Ворскла наколотила 30 голів у матчі Кубка України

Футболістки Ворскли показала чоловічій команді полтавського клубу, як потрібно забивати голи у ворота суперника. Ворсклянки познущались над київським Атексом у розіграші Кубка України.

Надгольовий матч відбувся 28 серпня у рамках 1/8 фіналу жіночого Кубка України-2023. Саме Ворскла була явним фаворитом протистояння у грі проти Атекса, що й довела, пише 24 Канал.

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Краще вже технічна поразка

Вже перший гол у матчі був забитий на 4-й хвилині. Ніколь Козлова розмочила нулі на табло 0:1. Вже до 20-ї хвилини рахунок у поєдинку став 0:8 на користь гостей із Полтави. Нападниця Яна Калініна оформила покер (4 голи), хет-трик (із урахування першого м'яча) в активі все тієї ж Козлової та гол у свій доробок додали Анна Давиденко.

На цьому у першому таймі футболісти Ворскли не зупинились. До перерви м'яч ще 9 разів. Козлова забила свій четвертий гол, хет-трики оформили Вероніка Андрухів і Ольга Осіпян. А Калініна ще одного разу засмутила голкіперку Атекса.

Перша частина зустрічі закінчилась з рахунком 0:17 на користь Ворскли.

У другій 45-хвилинці киянки пропустили ще 13 голів: Ірина Подольська (1), Вероніка Андрухів (5), Ольга Осіпян (4), Яна Котик (2) та Каміла Кульмагамбетова (1).

Фінальний свисток зафіксував якийсь космічний результат 0:30. Ворскла проходить у чвертьфінал жіночого Кубка України-2023.

Однак такі результати показують усю конкуренцію в жіночому українському футболі.

Жіноча команда Ворскли показала чоловічій, як потрібно забивати. Адже підопічні Віктора Скрипника у 4 зіграних поєдинках забила 6 голів та пропустила 8 м'ячів від суперників.



Результат матчу Атекс – Ворскла / Фото полтавського клубу