Ювентус здолав Аталанту і заволодів Кубком Італії: відеоогляд матчу

У середу, 15 травня, відбувся фінал Кубка Італії. За трофей боролись Аталанта і Ювентус.

Аталанта – Ювентус 0:1

Гол: Влаховіч, 4.

Обидві команди пройшли тяжкий шлях до фіналу Кубка Італії. На кону стояв важливий трофей, який клуби могли записати у свій доробок, пише 24 канал.

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Мінімальна перемога принесла Ювентусу трофей

Вже на початку першого тайму "біло-чорні" записали забитий м'яч на свій рахунок. На 4-й хвилині Душан Влаховіч за допомогою результативної передачі Камб'ясо забив переможний гол у ворота Аталанти.

Влаховіч пізніше забив ще один гол головою, однак арбітр скасував його через офсайд.

За результатами матчу Ювентус виграв 15-й Кубок Італії в своїй історії.

Святкування перемоги Ювентуса: дивіться відео

Відеоогляд матчу Аталанта – Ювентус

Нагадаємо, що Аталанта вийшла у фінал Ліги Європи, де зіграє з німецьким Баєром. Матч відбудеться 22 травня о 22:00 за київським часом.