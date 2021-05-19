Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляція фіналу Кубку Італії

У середу, 19 травня, Аталанта та Ювентус визначать переможця Кубку Італії з футболу. Онлайн-трансляція зустрічі, яка розпочнеться о 22:00, – на сайті Спорт24.

Обидві команди ще остаточно не вирішили свої завдання в чемпіонаті, але у Аталанти з цим справи йдуть набагато краще. "Бергамаски" вже точно зіграють в Лізі чемпіонів, а ось у туринців завдання набагато складніше. Перед останнім туром команда відстає на одне очко від Мілана і Наполі, обов'язково потрібна осічка хоча б одного з конкурентів.

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Українських уболівальників найбільше хвилює персона Руслана Маліновського, який в кінцівці чемпіонату перетворився на справжню машину. 28-річний хавбек обов'язково відзначався результативною дією в десяти останніх матчах поспіль, встановивши історичний рекорд для Аталанти.

Рівно місяць тому Аталанта вже обігрувала Ювентус в рамках Серії А. До речі, єдиний гол на рахунку Маліновського. Він вийшов на 79-й хвилині, забивши переможний м'яч на 87-й.

Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляція