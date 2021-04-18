Аталанта – Ювентус: де дивитися онлайн матч Серії А

Один з лідерів італійської Серії А Ювентус у неділю, 17 квітня, зустрінеться з Аталантою українських футболістів Руслана Маліновського та Віктора Коваленка. Де дивитися онлайн матч 30 туру Серії А – далі в матеріалі.

Матч Аталанта – Ювентус розпочнеться о 16:00. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 15:55.

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Аталанта – Ювентус: де дивитися

Дивитися онлайн матч Аталанта – Ювентус можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

Аталанта – Ювентус: перед грою

Перед цим матчем Аталанта перебуває всього в одному кроці від Ювентуса. Підопічні Гасперіні є четвертою командою ліги, але в разі вдалого збігу обставин можуть вийти відразу на другий рядок.

Ювентус давно програв боротьбу за чемпіонство, але він ще може поборотися за медалі. Якраз зараз туринці займають бронзову позицію, маючи 62 очки. У них також є шанс вийти на друге місце після цієї гри.