"Три з половиною роки незабутніх емоцій": Аталанта зворушливо попрощалася з Маліновським
Джерело:Твітер Аталанти
Італійський клуб Аталанта офіційно підтвердив трансфер Руслана Маліновського до французького Марселя. Атакувальний хавбек провів успішний відрізок кар'єри у складі бергамасків.
Гравець збірної України Руслан Маліновський підписав контракт з одним із грандів французького футболу – командою Олімпік Марсель. Футболіст гратиме за "біло-синіх" на правах оренди до кінця сезону з обов'язковим викупом влітку.
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Руслан був одним з лідерів "Богині", але поступово втратив довіру тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні і перетворився на гравця ротації. Така роль не влаштовувала ні самого футболіста, ні керівництво клубу. Тож переїзд у Лігу 1 був цілком логічним підсумком подій.
Аталанта подякувала Маліновському
Тим не менше Аталанта залишилася вдячна Маліновському за роки проведені у Бергамо. На своїй сторінці у Twitter клуб попрощався зі своїм гравцем, нагадавши його досягнення.
Три з половиною роки незабутніх емоцій. Дякуємо за все, Маліна. Удачі!,
– йдеться у повідомленні пресслужби клубу.
Руслан Маліновський яскраво грав у Аталанті / twitter.com/Atalanta_BC
Маліновський в Аталанті
- Українець перебрався на Апенніни в 2019 році. Аталанта заплатила Генку за трансфер Маліновського 13,6 мільйонів євро.
- За 3,5 роки Руслан зіграв 143 матчі у всіх турнірах, забив 30 голів та віддав 28 асистів.
- Разом із бергамасками Маліновський двічі ставав бронзовим призером Серії А.
- У сезоні 2020/21 Маліновський став найкращим асистентом Серії А.
- Трансферна вартість Руслана становить 18 мільйонів євро.