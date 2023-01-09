"Три з половиною роки незабутніх емоцій": Аталанта зворушливо попрощалася з Маліновським

Італійський клуб Аталанта офіційно підтвердив трансфер Руслана Маліновського до французького Марселя. Атакувальний хавбек провів успішний відрізок кар'єри у складі бергамасків.

Гравець збірної України Руслан Маліновський підписав контракт з одним із грандів французького футболу – командою Олімпік Марсель. Футболіст гратиме за "біло-синіх" на правах оренди до кінця сезону з обов'язковим викупом влітку.

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Руслан був одним з лідерів "Богині", але поступово втратив довіру тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні і перетворився на гравця ротації. Така роль не влаштовувала ні самого футболіста, ні керівництво клубу. Тож переїзд у Лігу 1 був цілком логічним підсумком подій.

Аталанта подякувала Маліновському

Тим не менше Аталанта залишилася вдячна Маліновському за роки проведені у Бергамо. На своїй сторінці у Twitter клуб попрощався зі своїм гравцем, нагадавши його досягнення.

Три з половиною роки незабутніх емоцій. Дякуємо за все, Маліна. Удачі!,

– йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

Руслан Маліновський яскраво грав у Аталанті / twitter.com/Atalanta_BC

Маліновський в Аталанті