Аталанта – Наполі: онлайн-трансляція Кубку Італії

Аталанта 10 лютого прийматиме Наполі у другому матчі півфіналу Кубка Італії. Онлайн-трансляція зустрічі – на Спорт24.

Перший місяць 2021 року благополучно завершився, а від другого залишилося лише три чверті. В Італії в перервах між турами Серії А проводять кубкові матчі.

Домашня поразка звело шанси Інтера на вихід у фінал Кубка Італії практично до нуля.

Перша зустріч, що проходила в Неаполі на стадіоні "Сан-Паоло", завершилася нульовою нічиєю. Склади у суперників були цілком бойові, але гра вийшла досить акуратною. Гості за підсумком виглядали трохи цікавіше, частіше доводили справу до удару, але відзначитися так і не зуміли.

Після цього команди встигли провести по одній грі в Серії А. Що цікаво – дружно провалилися. Аталанта приймала одного з аутсайдерів першості Торіно і зіграла результативну нічию (3:3). Цікаво, що тоді господарі забили свій третій м'яч вже на 21-й хвилині, після чого встали і дозволили Туріну відігратися.

Наполі ж відправився в гості до Дженоа, який з приходом нового тренера розцвів. Підопічні Дженнаро Гаттузо поступилися з рахунком 1:2. Генуезці зусиллями ветерана Горана Пандева забезпечили собі перевагу в два м'ячі і сіли в оборону. Все що залишився, гості мали перевагу, але врятуватися не вийшло.

Навряд чи положення опонентів в турнірній таблиці чемпіонату Італії може їх влаштовувати. "Бергамаскі" за 21 тур набрали 37 очок і розташувалися на сьомій сходинці. У неаполітанців очок стільки ж, позиція шоста, але є ще гра з Ювентусо» в запасі. Втім, 10 пунктів до другого місця – це багато.

Аталанта – Наполі: онлайн-трансляція