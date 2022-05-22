Аталанта Маліновського програла Емполі та пролетіла повз єврокубки: відеоогляд

У суботу, 21 травня, Аталанта приймала Емполі. Господарі сенсаційно поступились супернику та втратили шанс на єврокубки.

Аталанта – Емполі 0:1

Гол: Штулац, 79

Поєдинок проти Емполі був вирішальним для Аталанти у боротьбі за потрапляння у єврокубки на наступний сезон-2022/2023. Бергамівський клуб не впорались із поставленим завданням, пише 24 канал.

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Вже на стартових хвилинах гості завдали першого удару по воротах Аталанти. Але удар Хендерсона був по центру, м'яч полетів прямо у руки голкіпера.

Господарі більше часу проводили в атаках, але з пострілами Бога, Сапати, Копмайнерса та Дзаппакости впорався Вікаріо. Воротар Емполі тягнув усе, що летіло у рамку воріт.

Бергамівці били з будь-яких вигідних позицій.

До перерви команди так і не розмочили нулі на табло.

Один фатальний гол для Аталанти

Після відпочинку Бога класним обвідним ударом поцілив у поперечину.

Атакували господарі, а забили гості, які покарали суперника за цілу гору змарнованих моментів. Байрамі віддав передачу на Штулаца, який наважився на удар з-за меж штрафного майданчика.. На цей постріл не встиг зреагувати навіть голкіпер Аталанти. М'яч залетів у сітку воріт після красивого удару в один дотик – 0:1.

Штурм бергамівського клубу закінчився провалом. Сапата двічі впритул розстрілював ворота суперника. Спершу голкіпер відбив ногами, а вже у другому моменті після удару головою від Сапати воротар дістав м'яч з-під поперечини.

Аталанта мінімально програла Емполі на очах рідних уболівальників. Бергамівці пролетіли повз єврокубки. Руслан Маліновський пропускав останній тур через перебір жовтих карток.

Після усіх турів Аталанта з 59 очками посіла 8-ме місце у турнірній таблиці Серії А. Від сьомої позиції, яку займає Фіорентина, відставання склало лише три бали (62 пункти).

Емполі після звитяги з 41 очком закінчив сезон 14-м.

Боротьюа за чемпіонство ще продовжується. Лідери Мілан та Інтер ще не зіграли останній тур. 22 травня Інтер вдома прийме Сампдорію, а Мілан на виїзді зустрінеться з Сассуоло.

Аталанта – Емполі: відеоогляд матчу