Аталанта – переможець Ліги Європи: хет-трик Лукмана поставив хрест на казці Баєра

В ірландському Дубліні визначився тріумфатор Ліги Європи сезону 2023/24. У вирішальному поєдинку Аталанта перемогла Баєр.

Аталанта – Баєр 3:0

Голи: Лукман, 12, 26, 76

У середу, 22 травня, на стадіоні "Авіва" в Ірландії відбувся фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися Аталанта та Баєр. Поєдинок чемпіона Німеччини та "бергамасків" викликав величезний інтерес, пише 24 Канал.

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Сенсаційна поразка "фармацевтів"

Перед початком битви фаворитом вважався сенсаційний Баєр. Самобутня гра команди Хабі Алонсо довела свою результативність на попередніх стадіях турніру. Втім, Аталанта теж не подарунок, що довів перший тайм поєдинку.

Вже на 12-й хвилині зустрічі вінгер "бергамасків" Адемола Лукман швидко розібрався у штрафному майданчику суперника та пробив у лівий кут воріт. 1:0 – Аталанта несподівано повела в рахунку.

Відео першого голу Лукмана

Все той же Лукман подвоїв перевагу команди Гасперіні на 26-й хвилині. Вінгер пробив з-за меж штрафного майданчика та вдруге замутив голкіпера "фармацевтів".

Відео другого голу Лукмана

Наприкінці першого тайму "бергамаски" були близькими до третього взяття воріт, але голкіпер Баєра в цьому епізоді не підвів. На перерви команди пішли за рахунку 2:0 на користь Аталанти.

У другому таймі усі чекали фірмового камбеку підопічних Алонсо. Натомість "фармацевти" отримати третій гол у свої ворота. Все той же Лукман завершив індивідуальний прохід точним ударом.

Лукман оформив хет-трик: відео третього голу

Фінальний свисток арбітра зафіксував сенсаційну перемогу "бергамасків". Гасперіні зумів переграти Алонсо. Героєм матчу став 26-річний нігерієць Адемола Лукман, який оформив хет-трик у фіналі.

Аталанта завдала Баєру першої поразки в сезоні та стала переможцем Ліги Європи-2023/24. Це перший євротрофей в історії італійського клубу.