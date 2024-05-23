Маліновський привітав колишню команду з тріумфом у Лізі Європи

23 травня 2024, 19:54
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Інстаграм Руслана Маліновського

Аталанта вперше у своїй історії здобула єврокубок. У фіналі Ліги Європи команда з Бергамо розгромила леверкузенський Баєр.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні створили справжню сенсацію у Дубліні. "Бергамаски" завдали першої поразки в сезоні німецькому Баєру (3:0) та виграли Лігу Європи.

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Не забув колишню команду

Справжнім героєм фіналу став нігерійський вінгер Аталанти Адемола Лукман, який оформив хет-трик.

Колишній хавбек "Богині" Руслан Маліновський привітав свою колишню команду з видатним успіхом. Українець опублікував пост в інстаграмі.

З найкращими побажаннями всім хлопцям, тренеру і всім жителям Бергамо,
– написав Маліновський.

Маліновський привітав Аталанту / фото з інстаграму футболіста

Кар'єра Маліновського в Аталанті

  • Нагадаємо, що Руслан Маліновський став гравцем "бергамасків" влітку 2019 року.
  • У складі Аталанти він двічі ставав бронзовим призером Серії А: 2019/20, 2020/21 та був фіналістом Кубка Італії (2020/21).
  • Українець став найкращим асистентом Серії А у сезоні 2020/21 (12 гольових пасів). 
  • За три з половиною сезони Руслан зіграв за Аталанту 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів.
  • У сезоні 2022/23 Маліновський втратив довіру Гасперіні та взимку перейшов до Олімпіка. Наразі українець захищає кольори Дженоа.
Автор: Сергій Шаховець