Маліновський привітав колишню команду з тріумфом у Лізі Європи

Аталанта вперше у своїй історії здобула єврокубок. У фіналі Ліги Європи команда з Бергамо розгромила леверкузенський Баєр.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні створили справжню сенсацію у Дубліні. "Бергамаски" завдали першої поразки в сезоні німецькому Баєру (3:0) та виграли Лігу Європи.

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Не забув колишню команду

Справжнім героєм фіналу став нігерійський вінгер Аталанти Адемола Лукман, який оформив хет-трик.

Колишній хавбек "Богині" Руслан Маліновський привітав свою колишню команду з видатним успіхом. Українець опублікував пост в інстаграмі.

З найкращими побажаннями всім хлопцям, тренеру і всім жителям Бергамо,

– написав Маліновський.

Маліновський привітав Аталанту / фото з інстаграму футболіста

Кар'єра Маліновського в Аталанті