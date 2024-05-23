Вписали себе в історію, – Гасперіні про перемогу в ЛЄ, де було встановлено декілька рекордів
Джерело:УЄФА
У середу, 22 травня, у Дубліні відбувся фінал Ліги Європи. У матчі за трофей зустрічалися Аталанта та Баєр.
Італійська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Хет-триком відзначився Адемола Лукман.
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Історична ніч в Ірландії
Після фінального свистка тріумф своєї команди прокоментував головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні. Для нього цей трофей став першим у тренерській кар'єрі.
Я дуже пишаюся всією Італією. Перемога з Аталантою, мабуть, одна із футбольних казок. Думаю, ми вписали себе в історію навіть завдяки тому, як саме виграли. Ми обіграли Спортінг, який є чемпіоном Португалії. Ми грали проти Ліверпуля, коли він був лідером АПЛ. Ми грали проти Марселя, який є дуже гарною командою, а тепер обіграли чемпіонів Німеччини. Перемога над такими великими командами додає блиску нашим здобуткам,
– сказав Гасперіні.
Зазначимо, що титул став історичним не тільки для Гасперіні, а й усього турніру. Італієць став найстаршим тренером, хто вигравав Лігу Європи/Кубок УЄФА (66 років 117 днів).
Інші цікаві факти фіналу Ліги Європи
- Перервалася шалена 51-матчева серія "аптекарів" без поразок
- Аталанта виграла свій перший єврокубок в історії (дебютувала на міжнародній арені у 1962 році)
- Бергамаски – перша італійська команда у XXI столітті, яка виграла Кубок УЄФА/Лігу Європи. Останнім італійським чемпіоном у цьому турнірі була Парма (1999 рік)
- Адемола Лукман став першим футболістом, який відзначився хет-триком у фіналі Ліги Європи, також до цього жодному африканцю не вдавалося забивати 3 м'ячі у фіналі будь-якого єврокубка
- Перемогою в ЛЄ Аталанта забезпечила собі виступ у ЛЧ-2024/2025 – до цього бергамаски лише тричі грали в головному турнірі європейського футболу.