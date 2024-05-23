Вписали себе в історію, – Гасперіні про перемогу в ЛЄ, де було встановлено декілька рекордів

У середу, 22 травня, у Дубліні відбувся фінал Ліги Європи. У матчі за трофей зустрічалися Аталанта та Баєр.

Італійська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Хет-триком відзначився Адемола Лукман.

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Історична ніч в Ірландії

Після фінального свистка тріумф своєї команди прокоментував головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні. Для нього цей трофей став першим у тренерській кар'єрі.

Я дуже пишаюся всією Італією. Перемога з Аталантою, мабуть, одна із футбольних казок. Думаю, ми вписали себе в історію навіть завдяки тому, як саме виграли. Ми обіграли Спортінг, який є чемпіоном Португалії. Ми грали проти Ліверпуля, коли він був лідером АПЛ. Ми грали проти Марселя, який є дуже гарною командою, а тепер обіграли чемпіонів Німеччини. Перемога над такими великими командами додає блиску нашим здобуткам,

– сказав Гасперіні.

Зазначимо, що титул став історичним не тільки для Гасперіні, а й усього турніру. Італієць став найстаршим тренером, хто вигравав Лігу Європи/Кубок УЄФА (66 років 117 днів).

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