"Крим, кого ви підтримуєте": Усик у гніві від терористичних атак Росії по містах України

Дружина чемпіона світу з боксу відреагувала на масовану атаку ракетами українських міст. Катерина вкотре звернулась до жителів Криму.

Ранок 10 жовтня виявився неспокійним для України. Російські фашистські війська випустили біля 80 ракет по наших містах, з яких лише трохи більше половини було збито ППО.

До теми Росія перейшла рубікон: Подоляк назвав можливі наслідки масованої ракетної атаки

Найбільше постраждали Київ, Львів, Запоріжжя та Дніпро. Окупанти атакували не тільки об'єкти критичної інфраструктури, а і цивільні місця, дитячі майданчики та школи.

Такі терористичні дії не залишились без уваги дружини Олександра Усика. Катерина веде інформаційну війну в інстаграмі, розповідаючи світу про жахіття дій російських військ.

Тварини. Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти. Це взагалі нормально? Старий придурок. Я думаю, якщо він за міст так мститься, що буде з Кримом, коли йому доведеться звідти звалити? Подумайте, Крим. Кого ви підтримуєте, більшість?,

– написала Усик в сторіс.

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання. У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждали 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.