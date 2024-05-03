Злива голів в 1/2 Ліги конференцій: як зіграли Астон Вілла – Олімпіакос та Фіорентина – Брюгге

Перші півфінали Ліги конференцій вийшли багатими на забиті м'ячі. Грецький Олімпіакос зробив вагому заявку на вихід у фінал єврокубкового турніру.

У Лізі конференцій в межах 1/2 фіналу відбулися два матчі. Англійська Астон Вілла приймала грецький Олімпіакос, а італійській Фіорентині протистояв бельгійський Брюгге.

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Астон Вілла – Олімпіакос – 2:4

Голи: Уоткінс, 45, Діабі, 52 – Ель-Каабі, 16, 29, 56 (пен), Ессе, 67.

Пірейський Олімпіакос ще до перерви оформив комфортну перевагу в рахунку. Аюб Ель-Каабі зробив дубль, який спонукав Фіорентину більше атакувати в другій половині зустрічі.

На початку другого тайму "фіалкам" вдалося скоротити розрив у рахунку до мінімуму завдяки голу Мусса Діабі. Утім, довсім скоро Аюб Ель-Каабі реалізував пенальті, оформивши хет-трик, який став для нього дебютним у Лізі конференцій.

Фінальну крапку в поєдинку поставив гол Сантьяго Геззе на 67-й хвилині. Рахунок 4:2 свідчить про великі шанси Олімпіакоса стати фіналістом єврокубкового турніру.

Фіорентина – Брюгге – 3:2

Голи: Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90 – Ванакен, 17 (пен), Тіаго, 63

Натомість італійська Фіорентина змарнувала нагоду отримати значну перевагу перед матчем у відповідь. Хоча всі передумови для цього були.

"Фіалки" повели в рахунку вже на 5-й хвилині завдяки Рікардо Соттіль. Ітім, вже за 12 хвилин Ханс Ванакен влучно пробив з 11-метрової позначки, відновивши статус-кво.

Ща 8 хвилин до завершення першого тайму Андреа Белотті вдруге вивів Фіорентину вперед, а на початку другої половини зустрічі Рафаель Оньєдіка залишив бельгійців у меншості.

Здавалося б, у такій ситуації потрібно збільшувати перевагу, але ні. Брюгге вдалося відігралося удесятьох завдяки голу Ігора Тіаго, на що Фіорентина в компенсований час відповіла вирішальним влучним ударом від Мбола Нзола.

Матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 9 травня у Греції та Бельгії.