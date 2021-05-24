Челсі завершив сезон в АПЛ поразкою від Астон Вілли: відео

Челсі 23 травня завершив сезон на виїзді з Астон Віллою. Лондонський клуб несподівано програв у меншості.

Астон Вілла – Челсі 2:1

Голи: Траоре, 43, Ель-Газі, 52 (п) – Чілвелл, 70

Вилучення: Аспілікуета, 89

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На початку матчу Маунт двічі загрожував воротам суперника. Спершу його удар з дальньої відстані легко до рук забрав голкіпер. А вже другий постріл був значно вище воріт.

Макгінн перехопив м'яч у гравця лондонського клубу, але його обвідний удар був повз володіння "аристократів". Перший гол у зустрічі був на 43-й хвилині. Траоре відгукнувся на простріл з кутового та ударом під поперечину відкрив рахунок у матчі – 1:0. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Астон Вілли.

Вже після відпочинку Челсі додав собі проблем. Траоре впав у штрафному гостей – пенальті. До позначки підійшов Ель-Газі та впевнено розвів воротаря та м'яч – 2:0.

Знову Маунт наважився на удар з-за меж штрафного, але м'яч пролетів далеко від стійки. У середині другого тайму Чілвелл замкнув подачу Пулішача – 2:1.

На передостанній хвилині Аспілікуета повівся грубо з суперником, відмахнувшись рукою в обличчя – вилучення.

Челсі так і не зумів вирвати бодай нічию. Перемога Астон Вілли 2:1. Команда Томасас Тухеля завершує сезон на 4 місці, яке дозволяє їй потрапити у груповий раунд Ліги чемпіонів. Астон Вілла залишилась 11-ю.

Астон Вілла – Челсі відеоогляд