"Я щасливий з ним": тренер Арсенала назвав сильні сторони Зінченка

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтримав лівого захисника своєї команди Олександра Зінченка. Він виокремив його сильні сторони.

За словами тренера, він щасливий працювати з українцем, оскільки той виконує багато якісної роботи на футбольному полі.

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Зінченко: У нього є талант

"Ти повинен любити їх такими, якими вони є. Кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем.

Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо з урахуванням попередньої фази. От і все. Ми додамо.

Це властиво йому, він може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер. Він розумний, і його швидкість роботи зашкалює, ви бачите, як він женеться за суперниками, як він пресингує, і в нього є талант знаходити вільні зони та прогалини в невеликих просторах. Я справді щасливий з ним", – заявив Артета.

Зазначимо, що в останніх матчах Олександр показував високий рівень гри. Зокрема, він потрапив до збірної тижня до АПЛ. А потім взагалі опинився в компанії найкращих гравців тижня у топ-лігах Європи.

Арсенал зараз посідає перше місце в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на два очки, а Манчестер Сіті – на три.

. В нинішньому сезоні Олександр зіграв за Арсенал 19 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.