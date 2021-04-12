Приземлилися на ногу: футболіст Динамо отримав серйозну травму в європейському чемпіонаті

Центральний захисник варшавської Легії Артем Шабанов, орендований в київського Динамо, отримав серйозну травму в матчі 24-го туру чемпіонату Польщі з Лехом з Познані (0:0).

Під час кутового партнер по команді, центрбек Легії Матеуш В'єтеска, приземлився Шабанову на ліву ногу.

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Після поєдинку головний тренер Легії Чеслав Міхневич прокоментував пошкодження: "У Шабанова травма щиколотки. У понеділок він пройде тести, після чого ми дізнаємося про травму більше".

Кар'єра Шабанова в Легії: коротко