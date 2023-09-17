Під ефектом чогось на благодійному аукціоні: Мілевський знову здивував своїм виглядом – відео

Артем Мілевський знаходить далеко в не найкращому стані. Вболівальники закликають "врятувати" футбоіста.

Артем Мілевський знову засвітився у соціальних мережах. Колишній гравець збірної України негативно здивував своїм зовнішнім виглядом, пише 24 Канал.

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Усі шоковані

Артем Мілевський опублікував у своїх соціальних мережах ролик, котрий спрямований на допомогу потерпілим від російської агресії. Екснападник київського Динамо на відео підписує футболку столичного клубу зі своїм прізвищем, а також м'яч зі символікою "бобрів", аби ті були розіграні на благодійному аукціоні. Та от увагу вболівальників привернув саме вигляд Мілевського.

Артем на відео перебуває далеко не в найкращій формі та, можливо, і під впливом чогось. Навіть хорватські ЗМІ відреагували на ролик українського нападника, який свого часу виступав за Хайдук та Спліта: Журналісти зазначили, що у похмурий і дощовий день Мілевський носить сонцезахисні окуляри, а також має серйозні проблеми з рівновагою, що вказує на те, що Артем сам надмірно вжив щось, що могло дати такі побічні ефекти. У коментарях пошановувачі футболу закликають допомогти колишньому футболісту, оскільки той "ледве стоїть на ногах", а його стан лякає.

Відео форварда:

Нагадаємо, Мілевський уже не вперше негативно дивує вболівальників своїм виглядом, оскільки ті переконані, що у гравця явні проблеми, через що він себе "запустив" (з'явився на матчі київського Динамо). Також раніше колишній тренер "бобрів" Олександр Хацкевич зазначав, що нападник потребує допомоги, оскільки футбольний світ може "втратити Артема".