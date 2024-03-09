"Випивав певну дозу і забував про війну": Мілевський відверто розповів, що спричинило кому

39-річний український ескфутболіст Артем Мілевський у вересні 2023 року був введений у стан штучної коми через проблеми зі здоров'ям. Колишня зірка Динамо та збірної України назвав дозу, яка довела його до цього стану.

Ексфорвард київського Динамо та національної збірної України з футболу Артем Мілевський зізнався, що після початку війни у нього була депресія. Через це 39-річний колишній спортсмен почав вживати багато алкоголю і підірвав собі здоров'я.

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Мілевський розповів, скільки випивав у день алкоголю

"Після початку повномасштабної війни у мене почалася депресія, яка збільшувалася з кожним місяцем. На той час я був один, нікого в той момент у мене не було, це було важко. І якийсь відсоток алкоголю дійсно мене рятував.

Я випивав певну дозу і забував про війну. Грамів 300 рому або віскі на день. Це тривало місяцями, було велике накопичення і стан погіршувався", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Артем Мілевський потрапив у лікарню, де проходив реабілітацію від алкогольної залежності. Він перебував у критичному стані, справа дійшла навіть до коми. Завдяки друзям та медикам його витягнули з цього положення. Президент київського Динамо Ігор Суркіс оплатив лікування, після чого екскапітан киян повернувся до нормального життя.