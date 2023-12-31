Привіз на тренування 50 тисяч доларів: Мілевський розповів цікаву історію з Шевченком

Артем Мілевський під час ігрової кар'єри пограв разом з володарем "Золотого м'яча" Андрієм Шевченком. Попри різницю у віці між форвардами склалися приязні відносини.

Колишня зірка київського Динамо та збірної України Артем Мілевський розпочав кар'єру стрімера. Легендарний форвард створив власний канал на платформі Twitch, на якому поспілкувався з підписниками.

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Шевченко позичив Мілевському велику суму

Під час стріму Мілевський прокоментував висування Андрія Шевченка на посаду президента УАФ. На думку ексфорварда, Андрію Миколайовичу до снаги очолити український футбол, проте лише час покаже правильність такого рішення.

Крім того, Артем пригадав цікаву історію з Шевченком, яка трапилася під час спільних виступів за Динамо.

Мені потрібні були гроші, треба було допомогти людині – 50 тисяч доларів. У мене не було, чекав зарплату. У підсумку зателефонував йому, пояснив, а він мені ввечері на тренування вже привіз суму,

– розповів стрімер-початківець.

Мілевський не став затримувати борг, який віддав з першої ж зарплати. Тож колишні динамівці до сих пір продовжують підтримувати гарні стосунки.

Мілевський та Шевченко в Динамо