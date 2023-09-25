Стан дуже важкий, лікарі борються, – Алієв розповів про госпіталізацію Мілевського

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Артем Мілевський потрапив до лікарні. Його колишній партнер по команді Олександр Алієв розповів про те, в якому стані перебуває Мілевський

Вранці в понеділок, 25 вересня, Алієв записав відеозвернення щодо стану Мілевського. У нього були проблеми зі здоров'ям, але він відмовлявся від госпіталізації.

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"Хочу прояснити ситуацію по Тьомі Мілевському. Слава богу, його вдалося покласти в лікарню. Він вже протягом п'яти днів там. Стан дуже тяжкий, лікарі борються", – розповів Олександр Алієв.

За його словами, допомогли в госпіталізації Мілевського в київському Динамо. А президент клубу Ігор Суркіс взяв на себе всі витрати, пов'язані з його лікування.

Попри те, що Алієв нещодавно заявляв, щоб до нього не зверталися з питаннями щодо допомоги Мілевському, він заявив, що після госпіталізації постійно до нього їздить в лікарню.

Щодо самого Мілевського, то після закінчення кар'єри він намагався розвиватися в соцмережах. Але після початку війни "зник" з інформаційного простору. Коли ж він знову з'явився на публіці, то багатьох стривожив його стан. Не виключено, зо це пов'язано з алкоголем.