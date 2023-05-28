Чому в списку відсутні українці з АПЛ: Громов вказав на вибірковість списку Мінспорту

Український форвард кіпрського клубу АЕК Артем Громов відреагував на свою присутність в списку Мінспорту. На думку футболіста, чиновники виявили вибірковість при складанні переліку спортсменів, які не повернулися в Україну.

26 травня Міністерство молоді та спорту опублікувало список українських спортсменів, які виїхали за кордон завдяки спеціальному дозволу, але не повернулися. В переліку опинилися два відомі футболісти – Артем Громов та Владислав Кулач, які взимку стали гравцями іноземних клубів.

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Громов: Було б цікаво почути коментар Мінспорту

Колишній форвард Дніпра-1 Артем Громов прокоментував своє потрапляння до списку Мінспорту. Футболіст не приховував свого здивування, адже до нього не потрапили українці, які взимку поповнили клуби АПЛ. Це наштовхує на вибірковість складання списку.

"Я дуже здивований. Відразу постає питання, чому там є я та Кулач, але немає українських гравців, які взимку перейшли до клубів АПЛ? Це одразу наводить на думку про якусь вибірковість.

Було б цікаво почути коментар Мінмолодьспорту з цього приводу. Якщо я щось порушив, то я вибачаюсь, але закон повинен бути один для всіх", – сказав Громов.

На думку футболіста, могла статися плутанина з документами, які він підписував під час розірвання контракту з Дніпром-1. Річ у тім, що Кулач та Громов покинули свої клуби як вільні агенти. Відповідно, контракти з новими клубами вони підписували самостійно.

"Я розірвав контракт із Дніпром-1 в односторонньому порядку, у моїй угоді була така опція. У цей час ми знаходились у словацькому Кошиці, де базувалася команда. Після осінньої частини чемпіонату, у мене з'явилася пропозиція від АЕК, я повідомив клуб про розірвання контракту та переїхав на Кіпр.

Я підписував у Дніпрі-1 багато паперів, можливо, там був документ, за яким я мав повернутися до України з командою. Але я в це не вникав, і клуб ні в чому не звинувачую. Футбол – це моя робота, і я не зробив нічого поганого. Як і вся наша країна, я підтримую ЗСУ і чекаю на перемогу над окупантами", – сказав Громов.

В чому різниця трансферів українців з АПЛ та Громова з Кулачем