Ексгравець Дніпра-1 перебрався в АЕК, який протистоятиме команді Кучера в єврокубках

Артем Громов вирішив продовжити кар'єру на Кіпрі, де доєднався до лідера місцевого чемпіонату. Команда з Ларнаки як раз гратиме проти колишньої команди українця в Лізі конференцій.

Наприкінці 2022 року Дніпро-1 попрощався з кількома гравцями. Одним з них був Артем Громов, який встиг пограти за команду лише півсезона.

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Тим часом нападник підшукав собі новий клуб, при чому кар'єру Артем вирішив продовжити за кордоном. Офіційний сайт АЕКа з Ларнаки повідомив про принципову домовленість із українцем.

Громов тепер проти Дніпра-1

Кіпріоти повідомляють, що найближчими днями Артем має прибути в розташування клубу і підписати угоду на півтора роки. До клубу він доєднався у статусі вільного агента, адже дніпряни розірвали контракт із Громовим.

За Дніпро-1 33-річний нападник награв 14 матчів, оформивши по одному голу та асисту. До цього Артем представляв Ворсклу, Динамо, Зорю та російські Крилья Совєтов. Крім того, на його рахунку два поєдинки за збірну України.

Нагадаємо, що АЕК вже зустрічався із Дніпром-1 цього сезону, двічі перегравши команду Олександра Кучера в кваліфікації Ліги Європи (1:1 та 3:0). Ба більше, обидві команди ще раз зіграють між собою, вже в 1/16 фіналу Ліги конференцій (16 та 23 липня).

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АЕК та Дніпро-1 лідирують в чемпіонаті

Крім того, команда з Ларнаки двічі грала з Динамо у цьогорічній ЛЄ та здобула у цих поєдинках чотири бали (1:0 і 3:3). В чемпіонаті ж після 20-ти турів АЕК йде на першому місці, випереджаючи АПОЕЛ на один та Пафос – на три бали.

Дніпро-1 також лідирує в чемпіонаті. Команда Олександра Кучера виграла 11 з 14-ти матчів в УПЛ та має перевагу над Шахтарем у п'ять очок при грі в запасі у донеччан.