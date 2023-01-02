Дніпро-1 втратить нападника: на зборах у Туреччині до лідера УПЛ приєднається лідер Вереса
Джерело:FCDNIPRO.COM
У зимове трансферне вікно на Дніпро-1 чекатимуть кадрові зміни. У Туреччині до команди приєднається один із лідерів рівненського Вереса Євген Пасіч.
Дніпро-1 може вирушити на тренувальні збори у Туреччину не в повному складі. За інформацією видання, Артем Громов не залишиться у команді на другу частину сезону.
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Кадрові зміни у розташуванні лідера УПЛ
Футболіст не поїде з Дніпром-1 на зимові збори. Контракт нападника з дніпровським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.
Однак не втратами єдиними. У Туреччині до лідера УПЛ приєднається правий півзахисник рівненського Вереса Євген Пасіч. Цікаво, що один із братів Пасіч має угоду з рівнянами, яка спливає теж по закінченню сезону-2022/2023.
Можливо потенційний новачок Дніпра-1 провів у цьому сезоні за Верес 13 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Відзначимо, що у складі Вереса продовжує грати його брат Геннадій Пасіч.
Нагадаємо, Дніпро-1 закінчив перше коло УПЛ у статусі лідера. Підопічні Олександра Кучера випереджають Шахтар та Динамо на 5 балів. Клуб із Дніпра гарантував собі євровесну, продовживши виступи у плей-офф Ліги конференцій.
Що відомо про Артема Громова
- Свою професійну кар'єру розпочинав у Ворсклі-2. Після чого 1 січня 2010 року перейшов до головної команди полтавського клубу.
- Із 2016 по 2017 роки спробував закріпитись у складі Динамо Київ, але закріпити за собою місце в основі українського гранда Громов не зумів.
- Із 3 березня по 16 серпня 2017-го став помилкою у житті українського нападника. Артем перейшов у російський Крилья Совєтов.
- У серпні того ж року повернувся в Україну, підписавши контракт із луганською Зорею. Із липня 2022 року виступав за Дніпро-1.
- У сезоні-2022/2023 Громов 14 разів з'являвся на футбольному полі. За зіграний час відзначився одним голом та двома результативними передачами.