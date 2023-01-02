Дніпро-1 втратить нападника: на зборах у Туреччині до лідера УПЛ приєднається лідер Вереса

У зимове трансферне вікно на Дніпро-1 чекатимуть кадрові зміни. У Туреччині до команди приєднається один із лідерів рівненського Вереса Євген Пасіч.

Дніпро-1 може вирушити на тренувальні збори у Туреччину не в повному складі. За інформацією видання, Артем Громов не залишиться у команді на другу частину сезону.

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Кадрові зміни у розташуванні лідера УПЛ

Футболіст не поїде з Дніпром-1 на зимові збори. Контракт нападника з дніпровським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.

Однак не втратами єдиними. У Туреччині до лідера УПЛ приєднається правий півзахисник рівненського Вереса Євген Пасіч. Цікаво, що один із братів Пасіч має угоду з рівнянами, яка спливає теж по закінченню сезону-2022/2023.

Можливо потенційний новачок Дніпра-1 провів у цьому сезоні за Верес 13 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Відзначимо, що у складі Вереса продовжує грати його брат Геннадій Пасіч.

Нагадаємо, Дніпро-1 закінчив перше коло УПЛ у статусі лідера. Підопічні Олександра Кучера випереджають Шахтар та Динамо на 5 балів. Клуб із Дніпра гарантував собі євровесну, продовживши виступи у плей-офф Ліги конференцій.

Що відомо про Артема Громова