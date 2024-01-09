Місяць тримав у таємниці: колишній футболіст збірної України вдруге став батьком

Колишній футболіст збірної України та цілої низки клубів УПЛ Артем Федецький повідомив радісну звістку. У його родині сталось поповнення.

9 січня Артем Федецький повідомив про народження вже другого сина у його родині. Цікаво, що колишній футболіст Дніпра, Карпат, Шахтаря та інших клубів повідомив щасливу новину із запізненням.

Читайте також Легенда Динамо та збірної України втретє став батьком: миле фото

Поповнення у родині Федецького

Син Артема з'явився на цей світ ще 9 грудня 2023-го року. Вдруге новоспечений татусь не стримав своїх радісних емоцій, виклавши фото ручки маленького первістка із Волинського обласного перинатального центру.

Рівно місяць тому ми стали батьками ще одного хлопчика. Дякуємо Богу за цей неймовірний дар батьківства і долі, що таке безумовне щастя нам подарувала,

– написав під фото Федецький.

Нагадаємо, що Федецький вже має старшого сина Адріана у спільному шлюбі з обраницею Юлією, з якою одружився ще у 2007-му році. Тепер родина колишнього захисника збільшилась ще на одного маленького козака.

У коментарях під публікацією усі кинулись вітати Артема із народження сина. Однією з перших Федецького привітала Влада Седан, дружина Олександра Зінченка, який сам відносно нещодавно вдруге став батьком ще однієї донечки.

Також Артема привітали українські спортивні журналісти Віктор Вацко, Олександр Денисов, Ігор Бурбас та Олександра Лобода, футболіст Бенфіки Анатолій Трубін та зірки українського шоубізнесу.

Відзначимо, що останнім часом в українському світі футболу спостерігається якийсь "бейбі БУМ". 8 січня про народження третьої дитини повідомив легенда Динамо Київ та збірної України Олег Гусєв.

Головне про футбольні здобутки Артема Федецького