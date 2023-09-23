Відімстив за "привіз" Циганкова: Артем Довбик забив свій другий гол за Жирону в Ла Лізі – відео

Артем Довбик продовжує феєрити в іспанській першості. Жирону складно зупинити у нинішній кампанії.

Артем Довбик забив свій другий м'яч у футболці Жирони. Форварду гол "подарував" Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Прояв дружби

У матчі 6-го туру Ла Ліги Жирона зійшлась у битві з Мальоркою. Початок гри видався шокуючим для каталонців, оскільки Віктор Циганков ненароком привіз пенальті у власні ворота, зігравши рукою у карному майданчику, за що суддя покарав його команду одинадцятиметровим ударом, який "остров'яни" реалізували. Та от "червоно-білі" швидко відігрались.

Відео "привозу" Циганкова:

Виводити Жирону вперед прийшлося Артему Довбику. Каталонський колектив також заробив право виконати удар із одинадцятиметрової позначки, який довірили Віктору Циганову. Лідер "червоно-білих" вирішив прийняти цікаве рішення, оскільки віддав право удару своєму земляку, який не схибив, заколотивши м'яч у сітку воріт Мальорки від стійки воріт.

Відео голу Довбика:

Нагадаємо, даний гол став другим для Артема Довбика у футболці Жирони. До того ж у крайній грі переможній каталонців проти Гранади (2:4), в якій відзначився Віктор Циганков, Довбик також організував свій дебютний асист в Іспанії.