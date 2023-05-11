Найкращий бомбардир УПЛ запропонував свою кандидатуру турецькому клубу, – ЗМІ

Нападник Дніпра-1 та Збірної України Артем Довбик може продовжити кар’єру у сонячній Туреччині. Футболіст може поповнити склад сьомої команди Суперліги Туреччини.

Начебто агент 25-річного форварда запропонував послуги свого клієнта турецькому Трабзонспору, куди ЗМІ сватаються Артема. Зробили це тому, що Довбик не отримав жодної пропозиції з-за кордону, тому вирішив сам взяти на себе ініціативу: "Якщо ви все ще зацікавлені у мені, поговорімо".

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Хоча раніше Довбик заявляв, що не розглядає варіант із Туреччиною. Нападник Дніпра-1 хоче продовжити свою кар’єру в одній із європейських команд.

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Нагадаємо, що контракт Довбика з Дніпром-1 спливає вкінці грудня 2023 року. Раніше була інформація, що дніпровський клуб активно працює над пролонгацією угоди з Артемом.

До слова. Довбик може стати найкращим бомбардиром усіх часів УПЛ та на мажорній ноті попрощатись із українським чемпіонатом. До рекорду колишнього футболіста Шахтаря Генріха Мхітаряна залишається забити 3 голи, а для того, аби вийти на чинне перше місце Артему потрібно до кінця поточного сезону забити 4 м'ячі.

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