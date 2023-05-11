Найкращий бомбардир УПЛ запропонував свою кандидатуру турецькому клубу, – ЗМІ
Джерело:Sabah
Нападник Дніпра-1 та Збірної України Артем Довбик може продовжити кар’єру у сонячній Туреччині. Футболіст може поповнити склад сьомої команди Суперліги Туреччини.
Начебто агент 25-річного форварда запропонував послуги свого клієнта турецькому Трабзонспору, куди ЗМІ сватаються Артема. Зробили це тому, що Довбик не отримав жодної пропозиції з-за кордону, тому вирішив сам взяти на себе ініціативу: "Якщо ви все ще зацікавлені у мені, поговорімо".
До теми Думаю, що все буде і все закінчиться хепі-ендом, – Довбик про інтерес від європейських клубів
Цікаво, де опиниться у підсумку нападник
Хоча раніше Довбик заявляв, що не розглядає варіант із Туреччиною. Нападник Дніпра-1 хоче продовжити свою кар’єру в одній із європейських команд.
Місцеві преса заявляє, що Трабзонспор вже навіть розпочав стадію перемовин із Дніпром-1
Нагадаємо, що контракт Довбика з Дніпром-1 спливає вкінці грудня 2023 року. Раніше була інформація, що дніпровський клуб активно працює над пролонгацією угоди з Артемом.
Як Артем Довбик феєрить в УПЛ
- Розпочинав свою кар’єру у черкаському Дніпрі. Вже у 2016-му році перебрався у Дніпро.
- Однак далі Артем пішов в оренду у молдавську Зарю. Також пограв за кордоном у Данії.
- У 2018-му у статусі вільного агента покинув Дніпро.
- У серпні 2020-го Довбик підписав контракт із Дніпром-1.
- За Дніпроо-1 Артем провів вже 79 матчів (34 з них у сезоні-2022/2023). У своєму, можливо, останньому сезоні нападник претендує на звання найкращого бомбардира УПЛ-2022/2023. Наразі Артем лідирує у перегонах. У грі проти Олександрії забив із пенальті свій 22-й м’яч. Нагадаємо, що та зустріч закінчилась мировою 1:1. Дніпряни втратили два очки у чемпіонській гонці з Зорею та Шахтарем.
- Загалом у цьому сезоні Довбик забив 27 м’ячів та віддав 8 асистів у 34-х зустрічах в усіх турнірах.