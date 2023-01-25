"Я думаю у Великій Британії всім сподобається мій бокс", – Далакян напередодні захисту титулу

Артем Далакян, який захищатиме титул WBA у найлегшій вазі, поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку. Український боксер впевнений в собі.

Бій Артема Далакяна та претиндета костариканця Давида Хіменеса відбудеться уже в суботу, 28-го січня, у Англії. Українець вірменського походження ушосте в кар'єрі захищаттие звання чемпіона світу, який він володіє понад 4 роки.

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Далакян розповів, що вважає себе добре підготовленим до майбутнього поєдинку та надіється на визнання місцевої публіки.

Я дуже радий находитись тут, я дуже добре готувався до цього поєдинку. Я думаю, що тут у Англії, у Великій Британії всім сподобається мій бокс, – сказав Далакян.

Титул WBA у найлегшій вазі у руках Далакяна

Далакян, на рахунку якого 15 перемог та жодної поразки на рівні профі, володіє чемпіонством з 2018 року.

Українець здобув титул після перемоги над американцем Браяном Вілорією.

З того часу Далакян п'ять разів успішно захищав свій пояс.

Останній раз захист українця припав на листопад 2021-го року. Тоді Далакян здолав панамця Луїса Консепсьйона, реалізувавши технічний нокаут в 9-му раунді.

, що поєдинок українця з костариканцем відбудеться у андеркарді бою росіянина Артура Бетербієва та Ентоні Ярда. Перший називав Кадирова своїм братом.