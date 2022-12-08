Буде на розігріві в канадського росіянина: український боксер проведе захист чемпіонського пояса

Український боксер Артем Далакян проведе захисту чемпіонського титулу за версією WBA у найлегшій вазі. Його суперником буде Девід Хіменес з Коста-Рики.

Бій Далакяна проти Хіменеса відбудеться 28 січня на арені OVO Arena Wembley у Лондоні. Вони виступлять в андеркарді бою Артура Бетербієва та Ентоні Ярда.

Варте уваги Усик піднявся до Ф'юрі після бою – боксери провели запальну дуель поглядів: фото та відео

Інформацію про підписання угоди про бій підтвердив співзасновник і віцепрезидент Union Boxing Дмитро Єлісєєв, який і представляє Далакяна.

Перший захист за межами України

Варто відзначити, що Артур Бетербієв виступає під канадським прапором. Хоча є росіянином, який активно підтримує одного з лідерів терористів Рамзана Кадирова. Але через наявність в нього канадського громадянства, він не потрапляє під санкції та вільно пересувається світом.

Для Далакяна це буде шостий захист титулу WBA після того, як він здобув чемпіонський пояс у 2018 році в бою проти Браяна Вілорії в американському Інглвуді. Після того він п'ять разів провів захист титулу, але всі ці бої відбувалися в Україні.

Востаннє Далакян виходив на ринг 20 листопада 2021 року в Києві. Він тоді в дев'ятому раунді нокаутував претендента на його чемпіонський титул Луїса Консепсьона.

Через війну Далакян не може проводити захисти титулу в Україні. І цим намагалися скористатися промоутери Хіменеса, які хотіли організувати бій в Коста-Риці. Але на це не погоджувалися представники Далакяна. Тож сторони погодили провести бій на нейтральній території.

Шанс на інші чемпіонські бої

Бій в Лондоні – чудова нагода для Далакяна отримати більш статусні бої, у тому числі й за чемпіонські пояси. Промоутерська компанія Matchroom Boxing розглядає можливість у 2023 році провести потенційний турнір серед боксерів в найлегшій ваговій категорії із залученням чемпіонів за різними версіями – WBC, WBA, WBO та IBF. Адже володар усіх чотирьох чемпіонських поясів отримує звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Matchroom Boxing представляє володаря титулу WBC Хуліо Сесара Мартінеса. А також Джессі Родрігеса, який свій наступний бій проведе проти Крістіана Гонсалеса за вакантний титул WBO у найлегшій вазі. Відтак промоутера бракує ще двох чемпіонських поясів.

Поки компанія працює над проведенням об'єднавчого бою між Мартінесом та Санні Едвардсом, який є чемпіоном за версією IBF. Тож переможець цього бою володітиме одразу двома чемпіонськими поясами. А якщо Родрігес переможе у свому бою за титул WBO, то йому постараються організувати бій проти переможця пари Далакян – Хіменес.

Відтак, якщо Далакян переможе Хіменеса та захистить свій чемпіонський пояс, то вже після цього може розраховувати на ще один чемпіонський бій. І якщо все складеться добре – то надалі й на титул абсолютного чемпіона світу.