І знову кумедний м'яч: Бєсєдін вкотре відзначився голом у Казахстані – курйозне відео

Український форвард продовжує приносити користь своїй команді. Та от нападник знову забив в абсурдному стилі.

Артем Бєсєдін відзначився голом за Ордобаси. Колишній гравець Динамо забив уже свій другий гол у Казахстані.

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Український нападник знайшов себе у стані Ордобаси. Бєсєдін став основним гравцем команди та по трохи починає набирати форму, забиваючи голи. Зокрема, у минулому матчі казахського колективу Артем відзначився м'ячем, який міг навіть викликати сміх у вболівальників, оскільки нападник забив гол, прокидаючи захисників, що приголомшило воротаря суперника. Тепер українець знову комічно відзначився.

Зокрема, у грі 25-го туру чемпіонату Казахстану Ордобаси провели зустріч із Шахтарем з Караганди. Уже на 12-ій хвилині гри клуб Бєсєдіна перемагав із рахунком 2:0, а уже на 27-ій – Артем продовжив побиття. Вінгер "святих" прострілив з флангу на українця, перед яким були пусті ворота. Та от нападник, вдаривши, влучив собі у груди, і лише після такого курйозу м'яч залетів у сітку.

Матч між Ордобаси і Шахтарем ще триває. Наразі "святі" перемагають із рахунком 3:1.

Відео голу:

Варто відзначити, що Ордобаси – лідер чемпіонату Казахстану. У активі команди українця 58 очок, що на 6 балів більше, аніж у найближчого переслідувача Астани. Бєсєдін встиг провести за казахський колектив уже 8 матчів, в яких забив два голи (у двох іграх поспіль).