Курйоз на курйозі: Бєсєдін відзначився дебютним голом у Казахстані – радісне відео

Артем Бєсєдін почав запалювати у своїй новій команді. Одноклубники українця були у захваті від його взяття воріт.

Артем Бєсєдін відзначився дебютним м'ячем за Ордобаси. Гол українця вийшов досить курйозним, пише 24 Канал.

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Гол нічим не пахне

Ордобаси зустрілися із Жетису у рамках 24-го туру чемпіонату Казахстану та здобули перемогу із рахунком 1:2. Лік голів у поєдинку відкрив саме Артем Бєсєдін, котрий до того забивав красиві м'ячі лише на тренуваннях своєї команди. Тепер час прийшов і для офіційних зустрічей, проте нападник зробив це у досить курйозному стилі, що привернуло до взяття воріт окрему увагу.

У дебюті другого тайму, а саме на 55-ій хвилині матчу, Артем знайшов свій момент. Бєсєдін вривався у карний майданчику суперника, обводячи відразу декількох футболістів команди-суперника. Та от гравці Жетису видались досить непоступливими, тому заштовхали українця при вході в штрафну. Артем, у свою чергу, незграбно відпустив м'яч з-під свого контролю, проте той покотився під стійку воріт опонента так влучно, що голкіпер Жетису навіть на таке не очікував.

Відео голу:

Таким чином, Бєсєдін забив свій дебютний гол у футболці Ордобаси, куди нещодавно перейшов у ролі вільного агента. Артем встиг відіграти за казахстанський колектив 6 поєдинків, проте до гри з Жетису результативними діями не відзначався. Варто відзначити, що Ордобаси, у складі якого також виступає ексгравець збірної України Євген Макаренко, посідає 1-у сходинку в чемпіонаті Казахстану (55 очок), відірвавшись від найближчого переслідувача Астани на 6 балів.